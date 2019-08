Ex Bellincioni, una sola offerta per il fondo

Il fondo fa parte di Palazzo Stefanelli ed è di proprietà comunale. Chiusa dopo 172 anni la storica boutique, è stato fatto un bando per l'affitto

PONTEDERA — Chiude un un negozio e dopo poco ne spunta un altro, magari di tutt'altra tipologia merceologica. I frequentatori del corso di Pontedera si sono ormai abituati a questa tendenza degli ultimi anni, frutto di una concorrenza sempre più spietata fra le grandi marche che, tra l'altro, sono andate rapidamente a rimpiazzare i negozi storici.

Tra i negozi storici c'era anche il negozio Bellincioni, che ha chiuso dopo 172 gloriosi anni di storia. La boutique, specializzata in cappelli, trovava posto in un fondo di palazzo Stefanelli, sede del Comune, e non appena la famiglia Bellincioni ha annunciato la chiusura l'amministrazione ha pubblicato un bando per trovare un nuovo locatario.

Ebbene, in questi giorni era prevista l'apertura delle buste, che all'atto pratico si è trattato di aprire una busta soltanto. Proprio così: una sola offerta è giunta al Comune per prendere in affitto il fondo commerciale e dare così vita a una nuova attività sul corso.

I casi sono tre e l'uno non esclude gli altri: o è stata fatta scarsa pubblicità al bando; o il canone minimo richiesto (1360 euro al mese) è stato ritenuto dai più troppo elevato; oppure è un altro segno evidente della crisi del commercio. Difficile, al momento, da capire.

L'unica cosa certa è che il Comune, ovvero tutti i cittadini di Pontedera, dall'affitto del fondo incasseranno d'ora in poi 1400 euro al mese.