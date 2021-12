FdI, interrogazioni su scuole e Natale ad Arte

Il gruppo consiliare di Bagnoli e Valleggi chiede spiegazione sulle spese per gli eventi natalizi e sull'avanzamento degli interventi per le scuole

PONTEDERA — Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia va all'attacco sul Natale ad Arte di Pontedera e sulle tensostrutture per le scuole.



Sulle iniziative per il Natale, l'attenzione del gruppo di opposizione è concentrata sui costi. "In molti si chiedono quanti soldi abbia speso il Comune - hanno detto Matteo Bagnoli e Franco Valleggi - per adesso rimane un mistero, dato che dall’albo pretorio non è possibile capire a quanto ammonti l’investimento fatto per la realizzazione di tale evento".



"Dato che dalle dichiarazioni del sindaco emerge che un grande contributo alla realizzazione di tale evento è arrivato dagli sponsor, vogliamo vederci chiaro - hanno continuato - a quanto ammontano i costi complessivi di realizzazione dell’evento Natale ad Arte? A quanto ammontano i costi diretti e indiretti? Sono le domande che facciamo a Franconi. Inoltre, per il principio di trasparenza siano resi pubblici gli importi di ogni singola sponsorizzazione".



E ancora, sulle scuole, FdI accusa l'amministrazione di non aver mantenuto le promesse. "A seguito della dislocazione degli alunni della scuola Curtatone tra Palazzo blu e le scuole elementari a La Borra, l’amministrazione aveva dichiarato che avrebbe messo in campo tutti gli strumenti tali a permettere un normale percorso scolastico ai ragazzi - hanno spiegato - nello specifico, dovevano essere realizzate due tensostrutture per l'educazione motoria alla Bellaria e al campino sintetico de La Borra e, infine, la realizzazione di aule-laboratorio presso il circolo della frazione per i bambini ospitati presso Madonna dei Braccini".



"Siamo giunti quasi a metà anno scolastico e le promesse dell’amministrazione non sono state mantenute: delle strutture sopracitate nemmeno l’ombra - hanno concluso - abbiamo presentato un’interrogazione con cui chiediamo se e quando l’amministrazione avrà intenzione di realizzarle".