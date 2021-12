"​Bus troppo pieni in Valdera"

Per Fratelli d'Italia: "Situazione inaccettabile quotidianamente sui bus che da vari Comuni trasportano gli studenti fino a Pontedera"

PONTEDERA — Per Matteo Bagnoli e Matteo Arcenni di Fratelli d'Italia quella che si registra ogni giorno sui bus della Valdera è una "situazione inaccettabile", in particolare nei pullman che "dalla zona di Casciana Terme-Lari trasportano gli studenti fino a Pontedera e viceversa".

Secondo Bagnoli e Arcenni, che hanno allegato anche delle foto "il copione si ripete. Nonostante il cambio della gestione del trasporto pubblico locale affidato dal 1° Novembre ad Autolinee Toscane le criticità non solo rimangono, ma addirittura in alcuni casi peggiorano. I bus sono strapieni. I giovani che devono raggiungere le scuole a Pontedera sono costretti a fare il viaggio in piedi stipati come sardine, in barba al distanziamento e alle misure anticontagio. Non ha senso rispettare minuziosi protocolli a scuola oppure nei locali, come oggi viene puntualmente fatto, e poi viaggiare a bordo di bus affollatissimi".

"La netta sensazione - hanno concluso i due esponenti di Fdi - è che in Valdera le corse non siano aumentate adeguatamente. Si tratta di un quadro disarmante, è per questo che chiediamo alle istituzioni un intervento immediato per sollecitare Autolinee Toscane a risolvere le criticità aumentando i bus in circolazione".