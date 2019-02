Giornata di sole, serata di code

Traffico intenso, con code a tratti e rallentamenti lungo la superstrada FiPiLi tra Vicarello e Pontedera Ovest- Ponsacco e tra Cascina e Pisa

PONTEDERA — Muoversi In Toscana segnala code a tratti per traffico intenso, registrate in serata lungo la superstrada Fipili.

Il rovescio della medaglia di una domenica soleggiata, con le prime gite fuori porta, tanto attese dopo il freddo di gennaio e una prima metà di febbraio non migliore dal punto di vista meteorologico. Una giornata molto attesa anche dagli amanti del Carnevale per eccellenza, quello di Viareggio, che oggi ha dato appuntamento con il suo celebre corso marcherato.

L'intenso traffico tra Vicarello e Pontedera Ovest- Ponsacco e tra Cascina e la diramazione per Pisa in direzione Firenze ha provocato, in serata, code a tratti. Segnalati anche rallentamenti in uscita a Cascina provenendo da Firenze per viabilità esterna che non riceve.