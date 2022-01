I granata tra terza dose e un nuovo contagiato

La società comunica che l'intero gruppo squadra ha ricevuto la terza inoculazione. Un tampone, però, ha rilevato una nuova positività

PONTEDERA — Anche tra le maglie granata è arrivata la terza dose. A farlo sapere è lo stesso Pontedera, che dopo aver ripreso gli allenamenti, si è sottoposto anche alla dose booster. "Ai membri del gruppo squadra è stata somministra la terza dose del vaccino anti-Covid - si legge nel comunicato - A tal proposito, la società granata ringrazia la farmacia Coletti per la preziosa collaborazione".



Un nuovo giro di tamponi, però, ha portato a galla un nuovo caso di positività, che si unisce a quelli già rilevati alcuni giorni fa. "La società rende altresì noto - hanno detto dal Pontedera - che un altro membro del gruppo squadra è risultato positivo a seguito di tampone molecolare e conseguentemente posto in isolamento, come da protocollo sanitario".



La situazione Covid, nel mondo del calcio, continua così a tener banco. Il Pontedera, del resto, ha preso atto del nuovo rinvio deciso dalla Lega Pro, che porterà i granata di mister Ivan Maraia di nuovo in campo soltanto nel weekend del 22 e 23 Gennaio contro l'Ancona-Matelica. Salvo, naturalmente, nuovi rinvii.