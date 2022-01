Tamponi in casa granata, 6 i positivi

In vista della ripresa degli allenamenti, il gruppo squadra ha svolto lo screening richiesto dai protocolli sanitari. In totale, 6 casi di contagio

PONTEDERA — La partita di sabato tra Pontedera e Vis Pesaro non si giocherà, così come tutte le altre gare della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C come deciso dal presidente Francesco Ghirelli in questi giorni. Certo è che, anche senza questa presa di posizione, difficilmente la gara si sarebbe potuta disputare.



Dopo la notizia di 4 casi di positività nel gruppo squadra della Vis Pesaro, come precisato dalla società marchigiana questa mattina, anche il Pontedera ha comunicato di aver riscontrato 6 positività nel gruppo squadra. "A seguito del ciclo di tamponi effettuato nella giornata di lunedì 3 Gennaio, propedeutico alla ripresa dell’attività agonistica, sono state riscontrate 6 positività all’interno del gruppo squadra - ha spiegato la società - i positivi sono già stati messi in isolamento e seguiranno l’iter sanitario come da protocollo".



In ogni caso, come puntualizzato dalla società stessa, il resto della squadra inizierà regolarmente ad allenarsi giovedì 6 Gennaio. La prossima partita, in ogni caso, sarà quella contro la Pistoiese in programma sabato 15 Gennaio.