Il Covid non molla, Serie C ancora rinviata

La Lega Pro rimanda anche la terza giornata di ritorno: il Pontedera tornerà in campo il 22 Gennaio al "Mannucci" contro l'Ancona-Matelica

FIRENZE — Prima la gara con la Vis Pesaro, poi anche quella con la Pistoiese. Il Pontedera non scenderà in campo neppure la settimana prossima, visto che la Lega Pro ha deciso di rinviare anche la terza giornata di ritorno. La morsa del Covid e la diffusione di Omicron hanno costretto il presidente Francesco Ghirelli e il consiglio direttivo a posticipare l'ennesimo weekend di calcio, che verrà disputato tra il 22 e il 24 Febbraio.



Insomma, i granata di mister Ivan Maraia, già colpiti da alcuni casi di positività, torneranno in campo, almeno per il momento, sabato 22 Gennaio al "Mannucci", in occasione della partita contro l'Ancona-Matelica.

Al rientro, il calendario sarà denso come non mai: in un mese, infatti, il Pontedera dovrà disputare addirittura otto partite. Un tour de force che, un po' per tutte le squadre di Serie C, influirà anche sul prosieguo del campionato.