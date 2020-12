Guasti, treni soppressi e vagoni affollati

A causa di due guasti sulla Pisa-Firenze alcuni convogli sono stati soppressi e, per i pendolari, impossibile rispettare le norme anti-Covid

PONTEDERA — Mattinata da dimenticare lungo la ferrovia che collega Pisa a Firenze, interessata da due guasti, uno alla stazione di San Romano e uno tra Empoli e Signa. Rfi si è vista costretta alla soppressione di alcuni convogli regionali e inevitabili sono stati i disagi.

I problemi maggiori alla stazione di Pontedera, dove un convoglio per Firenze è stato soppresso e i pendolari non hanno potuto far altro che attendere il treno successivo.

Per i viaggiatori, oltre al ritardo, è stato inevitabile affollarsi lungo i marciapiedi dei binari e poi sui vagoni, mandando a farsi benedire le disposizioni delle norme anti-Covid.