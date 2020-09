I new-jersey in cemento sono pericolosi?

Il drammatico incidente che è costato la vita a Marco Junior Del Rosso impone una riflessione sulle barriere piazzate in via Vittorio Veneto

PONTEDERA — L'incidente mortale in via Vittorio Veneto, che è costato la vita al trentenne Marco Junior Del Rosso, impone una riflessione su quanto siano sicuri i new-jersey in cemento piazzati in mezzo alla strada.

Quelle barriere, va ricordato, furono piazzate una anno fa per regolamentare la viabilità in prossimità del villaggio scolastico e garantire maggiore sicurezza agli studenti. Le barriere impediscono la svolta in via Torino a chi è diretto verso Bientina, nonché soste improvvisate su quel tratto di via Vittorio Veneto e attraversamenti pedonali lontano dalle strisce.

Ma a fronte di queste sicurezze in più, i new-jersey in cemento comportano anche dei pericoli? In molti se lo chiedono oggi e già qualcuno se lo domandava prima che avvenisse l'incidente della scorsa notte.

E' da ricordare che i new-jersey (che prendono il nome proprio dallo stato americano di New Jersey, dove sono nati negli anni '50) furono ideati per evitare il salto di carreggiata sulle strade a lunga percorrenza. Come ad esempio in FiPiLi, evitano che un'auto finisca nella carreggiata opposta nella maggior parte dei casi.

Negli anni si sono molto diffusi in tutto il mondo e adesso vengono impiegati anche nelle città, perché economici e rapidi da piazzare. Sono spesso utilizzati per regolare il traffico, proprio come a Pontedera, e ultimamente anche per delimitare aree pedonali, con funzioni antiterrorismo.

Esistono anche i new-jersey in plastica bianchi e rossi, che si riempiono d'acqua per dar loro stabilità. Questi, che non impediscono i salti di carreggiata e non sono in grado di fermare una macchina, sono in genere utilizzati per delimitare aree di cantiere e segnalare situazioni di pericolo.

Qualcuno dice che se in via Vittorio Veneto fossero stati utilizzati i new-jersey in plastica oggi Pontedera non piangerebbe una vittima. Qualcun altro gli ricorda che fine facevano i new-jersey in plastica della rotatoria provvisoria al Chiesino con un minimo di maltempo, sparpagliati ovunque e fonte di pericolo anche per pedoni e ciclisti. Altri ancora sono convinti che i new-jersey in via Vittorio Veneto possono starci, ma dovrebbero essere segnalati con cartelli e ben illuminati di notte.

Dibattito aperto, dunque. con l'obiettivo di arrivare ad una soluzione che possa essere la più sicura possibile, quanto meno non concausa di incidenti mortali.