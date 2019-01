"Pontedera in Comune" apre la sede elettorale

La lista che ha unito gli arancioni con Puccinelli e il Psi e che parteciperà alle primarie del centrosinistra apre la sua sede in via Veneto

PONTEDERA — Pontedera in Comune apre sabato 12 gennaio la sede elettorale in via Veneto, in vista delle elezioni primarie del 3 febbraio 2019.

Il candidato sindaco che sfida Matteo Franconi (attuale assessore nella giunta Millozzi) è Eugenio Leone (attuale consigliere comunale).

La scelta del luogo della sede, nel quartiere fuori del ponte, è stata fatta per valorizzare una "zona simbolo di una Pontedera messa spesso in secondo piano; una Pontedera dei quartieri e delle frazioni che invece deve tornare ad essere "illuminata" e valorizzata".

"In questi anni - ha detto Leone - abbiamo provato a decentrare eventi e manifestazioni; abbiamo provato a dare alle frazioni servizi all'altezza del centro, ma dobbiamo farlo ancora di più. Lo strumento per dare potere alle periferie si chiama Consulte di Quartiere".

"Per noi aprire il Comitato Elettorale For del Ponte significa ridare voce a questi luoghi e vorremmo che il Comitato, per primo, diventasse un luogo dove raccogliere idee, proposte, ma anche lamentele e segnalazioni per migliorare e cambiare".

"Noi non siamo un partito, questo è il nostro limite ma anche la nostra grande forza, non dipendiamo da organizzazioni che devono dar conto "a Roma"; siamo liberi di costruire come vogliono i cittadini e vogliamo farlo con il contributo di tutti". L'appuntamento è alle 18.00 in via Veneto 115.