In Valdera ci sono 155 nuovi casi di contagio

Nelle ultime 24 ore sono diminuiti i casi Covid accertati. Il tasso di incidenza più alto si registra a Capannoli, mentre quello più basso è a Palaia

PONTEDERA — Tra ieri e oggi sono stati registrati 155 nuovi casi Covid nel territorio della Valdera. Nella giornata di ieri, invece, i nuovi contagi erano stati 204. Questo il dettaglio dei nuovi contagiati ripartiti per Comune di residenza, in ordine per tasso di incidenza sulla popolazione:



Capannoli 13 (tasso di incidenza pari a 203,83), Calcinaia 25, Buti 11, Bientina 16, Ponsacco 24, Santa Maria a Monte 20, Terricciola 6, Casciana Terme Lari 14, Peccioli 5, Pontedera 19, Palaia 2 (tasso di incidenza di 43,97).



In Provincia di Pisa, nelle ultime 24 ore, sono state accertate 559 nuove positività (ieri 756).