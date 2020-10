In Valdera tre Comuni con 10 nuovi casi o più

Nuovo Dpcm, Conte: «Non faccio previsioni per Natale»

Sono 70 le positività al coronavirus rilevate in Valdera nelle ultime 24 ore. Dieci casi o più a Pontedera, Casciana Terme Lari e Palaia

PONTEDERA — Dieci nuovi casi a Casciana Terme Lari, altrettanti a Palaia e ben 18 a Pontedera. Sono i numeri che certificano l'avanzamento dei contagi da coronavirus in Valdera nelle ultime 24 ore, rilevati dall'Azienda Ausl Toscana nord ovest.

Atri casi nei Comuni di Bientina (5), Buti (1), Calcinaia (7), Capannoli (4), Lajatico (1), Peccioli (5), Ponsacco (3), Santa Maria a Monte (4), Terricciola (2). Per un totale di 70 nuovi casi in Valdera in appena un giorno, su 193 rilevati nell'intera provincia di Pisa.

Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti Covid-19 degli ospedali toscani, i residenti di Pisa e provincia assistiti sono circa 70, la maggior parte ospitati nelle strutture di Cisanello e del Santa Chiara.