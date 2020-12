Dalla Fondazione Bocelli un ecografo per il Lotti

Un prezioso strumento di ultima generazione consegnato al Reparto di Medicina dell'ospedale Lotti dalla Andrea Bocelli Foundation

PONTEDERA — Questa mattina, alla presenza del direttore dell'ospedale, il dottor Luca Nardi, e del primario del Reparto di Medicina, il dottor Roberto Andreini, alcuni volontari della Andrea Bocelli Foundation hanno donato al Lotti di Pontedera un ecografo di ultimissima generazione, ora a disposizione del reparto.

"Già a Marzo i volontari della Abf avevano donato alla Medicina di Pontedera dispositivi di protezione individuale e altro materiale. Questa volta si sono superati" ha ricordato e sottolineato il dottor Valerio Vallini, dirigente della Ausl Toscana nord ovest che ha curato i rapporti tra la Fondazione e l'ospedale.

L'ecografo sarà utilizzato all'interno della Medicina e dell'ospedale tanto per i pazienti Covid quanto per i non Covid. "Purtroppo - ha segnalato in proposito Vallini - in questo periodo stiamo assistendo a persone anche non colpite da Covid che, forse per paura di venire in ospedale, arrivano in condizioni già gravi".

Nardi e Andreini hanno ringraziato di cuore i volontari della Abf, fra i quali era presente anche Edi Aringhieri, mamma del tenore di Lajatico.