La Rotta s'arrabatta con le storie popolari

Storie, favole e novelle toscane in Racconti Raccolti, in collaborazione con il Teatro del BarbaNeo, all'interno di un progetto di animazione sociale

PONTEDERA — Il progetto di animazione sociale La Rotta s’arrabatta dà appuntamento alle 15 di sabato 9 Ottobre in piazza Garibaldi a La Rotta - in caso di brutto tempo, al teatrino parrocchiale di via Capecchi - per Racconti Raccolti. Si tratta di una rassegna di storie, favole, novelle, provenienti dalla tradizione popolare toscana proposte con accompagnamento musicale dal Teatro del BarbaNeo.

Lo spettacolo sarà condotto e interpretato da Alice Casarosa e Daniele Tamberi.

“L’iniziativa di sabato 9 ottobre è il primo di diversi appuntamenti che i Cantieri Osso Del Cane hanno studiato per la frazione della Rotta e che si inseriscono nella rassegna “La Rotta s’arrabatta” realizzata in collaborazione con la Consulta n° 5 e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Pontedera - ha spiegato Lucia Morelli, Presidente Codc -. In realtà la rassegna sarebbe partita il 19 Settembre poi per le cattive condizioni climatiche è stato necessario annullare l’appuntamento al Parco Fluviale ma i burattini della compagnia Semi Volanti ci faranno compagnia il pomeriggio del 14 Novembre con Il Paese dei buratti; le due iniziative pubbliche sono dedicate e a due importanti feste, la prima con Racconti Raccolti di sabato 9 alla festa dei nonni e la seconda del 14 alla Dichiarazione Universale dei Diritti dei Minori”.

L’assessora comunale al sociale, Carla Cocilova, ha ricordato che "anche questa iniziativa si inserisce nell’idea che sia necessario sviluppare progetti di animazione sociale in tutti i luoghi del nostro territorio". "E' necessario - ha aggiunto - riuscire a recuperare le relazioni interpersonali tra abitanti di uno stesso luogo e coltivare quelle tra generazioni diverse, uscendo, con tutte l cautele del caso, da momenti di forte isolamento e con delle relazioni esclusivamente affidate al mondo del web, riappropriarsi di momenti di socialità anche con l’ausilio delle forme d’arte più reali, quelle del teatro è una necessità anzi una grande opportunità”.

La Rotta s’arrabbatta sarà presente, nei prossimi mesi anche con attività specifiche nelle scuole dell’infanzia ed elementari della frazione con interventi mirati e concordati con la Direzione Didattica del plesso scolastico Curtatone e si concluderà con una rappresentazione teatrale riservata al secondo ciclo delle elementari il 10 Dicembre in occasione della festa della Toscana e della Dichiarazione Universale Dei Diritti Umani.