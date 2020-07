In pensione due conosciuti medici di famiglia

Il Comune saluta e ringrazia i dottori Caputo e Costagli e indica come scegliere il sostituto oppure, per chi ne ha bisogno, il pediatra

PONTEDERA — In vista degli imminenti pensionamenti dei dottori Luigi Carlo Caputo e Attilio Costagli il Comune di Pontedera e il sindaco Franconi li hanno ringraziati personalmente per l'attività svolta a tutela della salute dei cittadini di Pontedera.

Dal Comune hanno poi dato alcune informazioni utili sulla scelta che i cittadini possono compiere tra i dottori iscritti nell’apposito elenco, questo.

- Al momento della scelta del medico vengono fornite tutte le informazioni (indirizzo, orari dello studio, recapiti telefonici e modalità di lavoro).

- La scelta ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata.

- Ogni medico può assistere un numero di cittadini per un massimo di millecinquecento, quindi al momento della scelta non è possibile effettuare la scelta di un medico che abbia superato il proprio massimale.

- E' possibile cambiare medico qualora lo si ritenga necessario.

Le modalità per poter effettuare la scelta:

- via mail a cambiomedico@uslnordovest.toscana.it oppure serviziamministrativisportellivaldera@uslnordovest.toscana.it

Inviando foto del documento e del codice fiscale e ovviamente indicando il nome del medico prescelto

- presso lo sportello Cup di Via Fleming nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13 e lunedì e mercoledì dalle 13.30 alle 16.30

- sul portale Open Toscana alla voce "Scelta medico"

- da App SmartSST di Regione Toscana