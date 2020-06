L'attività chirurgica riprende a pieno regime

E' ripresa l’attività chirurgica e nel periodo estivo è già previsto un aumento dell’attività rispetto all’estate scorsa

PONTEDERA — E’ ripartita l’attività chirurgica negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest, aumentando le sedute già in questo periodo estivo in tutti gli ambiti territoriali anche grazie al lavoro in rete tra gli ospedali ed il privato accreditato.

Anche per recuperare gli interventi di minor complessità che non sono stati effettuati in questo periodo sarà fondamentale l’attività svolta negli ospedali più piccoli.

Per quanto riguarda la situazione nell’ambito territoriale di Pisa, in fase di emergenza Covid gli interventi oncologici ed urgenti ed altri interventi non procrastinabili sono stati garantiti all’interno degli ospedali di Pontedera e Volterra.

Anche nei mesi estivi, grazie alla disponibilità del personale, per l’ospedale Volterra è previsto, rispetto all’estate 2019, l’aumento di 3 sedute chirurgiche settimanali (ortopedia, chirurgia generale e oculistica).

Questo nell’ottica di valorizzare e rafforzare i presidi ospedalieri periferici che hanno rappresentato e continuano ad essere degli importanti punti di riferimento per l’Azienda.

Da evidenziare che in tutta la Asl Toscana nord ovest le liste di attesa per gli interventi chirurgici oncologici, nonostante l’emergenza Covid, nel 2020 sono in miglioramento rispetto al 2019.