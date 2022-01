Luca Cervelli alla guida del Vespa Club

Covid, ambulanze in coda e sirene per protesta a Palermo

PONTEDERA — Luca Cervelli è il nuovo presidente del Vespa Club di Pontedera. Lo ha deciso il consiglio direttivo che si è riunito il 3 Gennaio per distribuire le cariche per il prossimo triennio.

L'incarico di vicepresidente è stato assegnato a Eugenio Leone, mentre Andrea Mannari sarà segretario e tesoriere. Delega al turismo per Gianluca Jovine, all'abbigliamento per Sandro Orsini, quella di responsabile informatico a Claudio Giangrandi, gite sociali a Fabio Verzoni, rappresentanza sociale a Gianfranco Gemmi, storia del Club ad Andrea Fiore.

"Il Vespa Club Pontedera - si legge in un post su Facebook- ringrazia per la preziosa opera svolta e saluta con affetto tutti coloro che hanno fatto parte del Consiglio direttivo precedente. Un pensiero particolare e un abbraccio vanno a Ilo Lorenzetti, per anni colonna del nostro Club, e a Beppe Stefanelli, colui che fortemente volle la rinascita del Vespa Club Pontedera negli anni Ottanta".