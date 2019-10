Temporali, codice giallo in tutta la Toscana

Previsti rovesci temporaleschi anche di forte intensità a partire dalla nottata e dalle zone di nord-ovest della regione

FIRENZE — A partire da oggi, martedì, è previsto un graduale calo della pressione per l'avvicinamento di una perturbazione. Domani maltempo su tutta la regione in particolare nella prima parte della giornata, motivo per cui la sala regionale della protezione civile ha emesso un'allerta meteo in codice giallo, su tutta la Toscana, per temporali e rischio idrogeologico. L'allerta scatta a mezzanotte è durerà per tutte le 24 ore di domani, mercoledì 2 ottobre.

Le precipitazioni inizieranno in nottata sulle province di nord-ovest e costa, anche a carattere di rovescio o temporale. Dalla mattina graduale trasferimento al resto della regione. Miglioramento in serata. I rovesci temporaleschi, localmente di forte intensità, sono possibili su tutte le zone e più probabili nelle zone interne. Occasionali colpi di vento e grandinate.