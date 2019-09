Una domenica di forti temporali

Sarà interessata l'intera Toscana. La protezione civile ha diramato un'allerta meteo in codice arancio che riguarda tutta la regione. Il dettaglio

PONTEDERA — Domani, 22 settembre, sarà una domenica con l'ombrello. Prime avvisaglie d'autunno, stando alle previsioni meteo:una intensa perturbazione si muove dal Mediterraneo occidentale verso l'Italia e il tempo andrà a peggiorare a partire dalla prossima notte, fra sabato e domenica, inizialmente sulla costa poi anche sul resto della Toscana.

Nella mattinata di domani, rovesci e temporali sparsi saranno più probabili sulle zone nord-occidentali; nel pomeriggio e in serata precipitazioni a prevalente carattere temporalesco su gran parte della regione, più intense e persistenti sui settori occidentali e settentrionali, soprattutto appenninici, con possibilità di colpi di vento e grandinate.

Questi i cumulati attesi: zone nord-occidentali e costiere, medi fino a 50 mm, massimi fino a 100-130 mm o localmente oltre sui rilievi appenninici e Apuane; restanti aree: medi intorno a 30 mm, massimi fino a 60-90 mm, localmente oltre sull'Appennino e sull'Amiata. Intensità oraria: fino a 60-80 mm.

Per questo la sala regionale della protezione civile ha diramato un'allerta meteo in codice arancio per domani, domenica 22 settembre. Per quanto riguarda la Valdera l'allerta, per temporali e rischio idraulico e idrogeologico, scatta in codice giallo dalla mezzanotte fra sabato e domenica e diventa di codice arancio da mezzogiorno di domenica, fino alla mezzanotte.