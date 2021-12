I granata sognano, ma il Modena è troppo forte

La squadra di mister Maraia disputa un'ottima gara, ma le individualità degli ospiti sono di altra categoria. Ora l'ultima partita del 2021 a Carrara

PONTEDERA — Il sogno granata dura poco meno di un quarto d'ora. Tanto è bastato al Modena per ribaltare lo svantaggio e portarsi in avanti su un Pontedera mai domo e sempre in partita. Peccato, perché anche stavolta, contro una delle big del girone - per il gioco e i nomi, forse, la migliore di tutte -, la squadra stava per compiere un miracolo. Anche se, chiamarlo miracolo, non rende giustizia alla prestazione del Pontedera, che se la gioca a viso aperto contro la prima della classe.



Parte meglio il Modena, che già dopo un paio di minuti mette i brividi ad Angeletti. Il palleggio dei canarini e i nomi del reparto offensivo (Minesso, Tremolada e Azzi) fanno la differenza, con i granata che riescono comunque a difendersi con ordine.



Col passare dei minuti, però, è il Pontedera a ingranare la marcia e a farsi sotto. Il primo a provarci è Caponi, che con il destro da fuori area impegna Gagno. La risposta dei modenesi arriva con Gerli, che con il sinistro colpisce la parte alta della traversa.



Le forze in campo si equivalgono e a sbloccarla, alla fine, ci pensa il solito Magnaghi. Su calcio d'angolo di Caponi il centravanti granata stacca più in alto di tutti e trafigge Gagno a una manciata di secondi dall'intervallo.





I festeggiamenti al gol di Magnaghi

Nella ripresa, però, in 15' il Modena pareggia e mette la freccia. Il gol di Tremolada su una pennellata imprendibile riporta in equilibrio il match e, pochi minuti dopo, l'arbitro assegna un calcio di rigore per fallo di Milani su Azzi. Dal dischetto, Minesso completa l'opera e porta in avanti i suoi.





Espeche in scivolata

Nonostante l'uno due mortifero, il Pontedera regge il colpo e non si sfilaccia, andando alla ricerca del pareggio. Che Magnaghi prima e Bakayoko dopo sfiorano soltanto, bloccati da Gagno il primo e dall'imprecisione il secondo. All'ultimo minuto di recupero, Caponi reclama per un penalty non assegnato ai granata, ma l'arbitro è deciso e lascia proseguire.





I tifosi del Modena in trasferta

Per poco, però, perché il triplice fischio arriva quasi subito. Adesso, per i granata, c'è l'ultimo impegno del 2021: contro la Carrarese, mercoledì 22 Dicembre alle 14,30, i ragazzi di mister Ivan Maraia cercheranno di chiudere l'anno con i tre punti.





Il tabellino di Pontedera-Modena 1-2

Pontedera 1



Modena 2





Pontedera: Angeletti; Shiba, Espeche, Bakayoko; Perretta, Barba (67' Benedetti), Caponi, Catanese, Milani; Mattioli (76' Mutton), Magnaghi. A disp.: Sposito, Nicoli, Parodi, Bardini, Di Meo, Marianelli, D’Antonio, Benericetti, Matteucci, Regoli. All.: Ivan Maraia.

Modena: Gagno; Ponsi (64' Pergreffi), Ciofani, Baroni, Renzetti (82' Maggioni); Armellino, Gerli, Scarsella; Tremolada (82' Ogunseye), Azzi; Minesso (64' Mosti). A disp.: Narciso, Leonardi, Ingegneri, Rabiu, Di Paola, Castiglia. All.: Tesser.

Arbitro: Mario Saia di Palermo.

Reti: 46' pt Magnaghi, 49' Tremolada, 58' Minesso (R).

Note: Calci d'angolo: 1-2. Ammoniti: Catanese, Milani, Bakayoko; Ponsi. Recupero: 1'+4'.