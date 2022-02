Nasce un merchandising tutto granata

La società ha presentato lo sponsor per gli articoli e i prodotti societari. Si tratta di un'azienda già attiva nel settore, anche con squadre europee

PONTEDERA — Il Pontedera sbarca nel mondo del calcio interazionale. Grazie al nuovo partner per il merchandising, infatti, i granata si unisco a società di blasone europeo e mondiale con cui artioli.berlin, azienda che unisce marketing e sport e che garantirà alla società articoli personalizzati da indossare tutti i giorni.



"Dal 2013 artioli.berlin si è posta l’obiettivo di costruire un ponte nel campo del marketing tra i produttori internazionali di articoli sportivi e merchandising ed i mercati europei, nello specifico in Germania, Austria e Italia - hanno spieato dall'azienda - nel corso degli anni, abbiamo collaborato con vari club come Sporting Lisbona, Milan, Manchester United e Liverpool, oltre alla squadra nazionale della Francia e associazioni internazionali come la Uefa e la Fifa".



"Da un paio di anni siamo distributori in Italia del Teqball, attrezzatura sportiva rivoluzionaria che permette di praticare diversi sport in sicurezza - hanno aggiunto - è adatto a calciatori professionisti e non ma anche agli sportivi in generale che vogliono migliorare le loro capacità tecniche, la concentrazione e la resistenza".



Per il Pontedera, però, artioli.berlin produrrà il materiale di merchandising. "Abbiamo diversi partner su tutto il territorio europeo di cui ci serviamo per la creazione di alcuni articoli, mentre per altri la fabbricazione viene curata direttamente da noi - hanno concluso - il progetto di collaborazione con il Pontedera è stato accolto fin da subito con convinzione ed entusiasmo. La società e nello specifico il direttore Andrea Bargagna, rispecchiano pienamente la visione e il modello di marketing sportivo che cerchiamo di portare in Italia".