Decisa la maglia per celebrare i 110 anni granata

Il voto, che si è svolto sulla pagina Facebook della società, ha decretato la casacca vincitrice. Il 15 Aprile, contro il Siena, sarà la protagonista

PONTEDERA — I voti, tramite reaction ed emoticon sulla pagina Facebook del Pontedera, erano cominciati ad arrivare già dal 1° Febbraio. Il contest, poi, si è protratto fino a domenica scorsa, quando sono state raccolte tutte le preferenze ed è stata decretata la maglia celebrativa con cui il Pontedera festeggerà i 110 anni dalla propria fondazione.



A spuntarla, alla fine, è la casacca con colletto e un'unica banda verticale nera, con tanto di chiusura con all'altezza del petto con lacci come le squadre degli anni Settanta. Questa, dunque, la preferita dai tifosi e sostenitori granata, che ha staccato le altre tre proposte.



Come spiegato dalla società, la maglia verrà indossata per l'ultima giornata di campionato che si disputerà al "Mannucci", ovvero il derby toscano contro il Siena, in programma il prossimo 15 Aprile.