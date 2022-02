Addio a Carlo Staccioli, bomber granata

È scomparso a 75 anni l'ex centravanti che ha girovagato per la Toscana a suon di gol. Ha lavorato poi col fratello Mauro nella ditta di famiglia

CASCINA — È morto a 75 anni Carlo Staccioli, indimenticabile attaccante del Pontedera anni '70, quando il calcio aveva il profumo autentico del rito popolare. Carlo, che non stava bene da qualche anno, lascia la moglie Rita, i figli Elody e Tommaso e tre nipoti, oltre alla sorella Vanna e al fratello Mauro.



Proprio con quest'ultimo, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, ha lavorato nella ditta "Fratelli Staccioli", attiva nel settore delle incisioni e della realizzazione di premi. E mentre il laboratorio si trova a Cascina, l'argenteria è a Pontedera, nella centralissima via Verdi.



Prima, però, Carlo ha calcato i campi di molte squadre tra la Serie C e la Serie D. Tra queste, ovviamente, il Pontedera, ma anche Cuoiopelli e Poggibonsi. Fuori dalla Toscana, invece, Staccioli ha indossato anche la maglia della Viterbese, con la quale ha conquistato, nella stagione 1969/1970, la promozione dalla Serie D alla C.



Il funerale si terrà nella pieve di San Giovanni e Santa Maria assunta a Cascina martedì 8 Febbraio alle 15.