Benedetti granata, primo successo nel 2022

Bella vittoria per la squadra di Maraia contro l'Imolese. Primo gol di Foglia e raddoppio di un ottimo Benedetti. Domenica contro la Virtus Entella

PONTEDERA — Finalmente i 3 punti. Il Pontedera si sbarazza dell'Imolese per 2-0 con una prova convincente che, con più precisione davanti alla porta, avrebbe potuto concludersi anche con un risultato ben più ampio. Protagonista di giornata è Giacomo Benedetti, autore del raddoppio e di una prestazione maiuscola, che non ha fatto sentire troppo la mancanza di Magnaghi, squalificato.



Già nel primo tempo, i granata potrebbero segnare per almeno due volte nella prima mezz'ora, ma la fortuna e una mira non perfetta non aiutano Mutton, che non riesce a concretizzare. E quando ormai si aspetta solo l'intervallo, all'ultimo minuto di recupero, il centravanti granata s'incunea di nuovo in area e scarica su Rossi: la respinta, però, è troppo corta e così Foglia ne approfitta, siglando il vantaggio da due passi.



La storia non cambia nella ripresa, con i granata più in palla e pronti a far male a ogni offensiva. Non passano neppure tre minuti della ripresa e Benedetti corona la sua prova con un gran bel gol, saltando Rossi e depositando a porta vuota.





Foglia celebra il primo gol in maglia granata

Benedetti salta il portiere e segna il 2-0

La partita si chiude virtualmente qui, con i granata che potrebbero anche arrotondare con lo stesso Benedetti e con Milani, ma il risultato rimane sul doppio vantaggio per il Pontedera.





Catanese in azione



Quanto basta, però, per portare a casa il primo successo del nuovo anno e accorciare verso la zona playoff, adesso distante soltanto un punto. Domenica prossima, però, un vero e proprio stress test: i granata saranno infatti impegnati in trasferta a Chiavari contro la Virtus Entella.



Il tabellino di Pontedera-Imolese

Pontedera 2

Imolese 0

Pontedera: Melgrati; Shiba, Espeche, Bakayoko (13' Serena); Perretta, Barba, Foglia (68' Mattioli), Catanese, Milani; Benedetti (80' Marianelli); Mutton (80' Regoli). A disp.: Sposito, Santarelli, Martini, Di Meo, Benericetti, De Ioannon, Di Bella, Del Carlo. All.: Ivan Maraia.

Imolese: Rossi; Lia (68' Cerretti), Angeli, Vona, Liviero; D’Alena,Santoro, Benedetti; Lombardi A. (46' st Lombardi L.), De Sarlo (46' st Padovan), Belloni. A disp.: Santopadre, Angeletti, Boscolo, La Vardera, Milani, Palma. All.: Gaetano Fontana.

Arbitro: Valerio Pezzopane de L'Aquila.

Reti: 50' pt Foglia, 48' st Benedetti.

Note: Calci d'angolo: 0-4. Ammoniti: Santoro, Vona. Recupero: 5'+5'.