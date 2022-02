I tifosi scelgono la maglia per i 110 anni granata

La società chiede ai sostenitori di scegliere la casacca che sarà indossata per festeggiare l'anniversario dei 110 anni. Domani arriva l'Imolese

PONTEDERA — Quale maglia indosseranno i ragazzi di mister Ivan Maraia nel derby contro il Siena del 15 Aprile prossimo? Per l'ultima gara casalinga di questa stagione, la casacca con cui festeggiare in grande stile il 110° compleanno della società granata la sceglieranno i tifosi, con un sondaggio aperto sulla pagina Facebook del Pontedera.



Una maglia a bande orizzontali, una a scacchi o una a sottili linee verticali. Ma anche una con le maniche strisciate di nero e il colletto vintage, oppure una con un'unica banda nera. La scelta, insomma, è aperta e potrà essere fatta sino a domani. Dopodiché, la casacca più votata sarà quella del 110° anniversario e le maglie indossate contro il Siena saranno poi messe all'asta per beneficienza.



Intanto, però, il campionato incalza nuovamente. Domani, alle 14,30 e ancora una volta al "Mannucci", arriva l'Imolese. La squadra emiliana aveva approcciato la stagione in modo positivo, ma negli ultimi turni ha rallentato la sua corsa. Mercoledì, contro la Viterbese, è arrivato un pesante ko casalingo per 0-3.



Dopo il bel secondo tempo contro la Vis Pesaro, i granata vogliono e devono far bottino pieno per recuperare terreno in zona playoff e interrompere finalmente il digiuno di vittorie. Celebrare i 110 anni con l'accesso agli spareggi sarebbe il modo migliore per far festa.