Il Pontedera si prende un punto con Magnaghi

Un bel secondo tempo e il 14° gol del capocannoniere dei granata evita la sconfitta. Domenica si torna nuovamente in campo contro l'Imolese

PONTEDERA — Le buone notizie, per il Pontedera, sono almeno tre. Innanzitutto, la squadra ha battuto un colpo: contro la Vis Pesaro è arrivato solo un punto, ma dal sapore decisamente diverso rispetto a quello di domenica di Montevarchi. La seconda è che dopo un digiuno di oltre 340’ è tornato il gol, naturalmente segnato da Magnaghi, giunto a quota 14 in stagione. Infine, la prestazione: scialba nel primo tempo, ma arrembante nella ripresa, da vero Pontedera.



Eppure sembrava essere l’ennesima partita da dimenticare. Non passano neppure cinque minuti che la Vis Pesaro è già in vantaggio con Cannavò, che approfitta di un’esitazione di Matteucci e trafigge il nuovo arrivato Malgrati. Al quarto d’ora, De Respinis avrebbe un’altra occasione, ma il Pontedera si salva. Anche se i fantasmi del ko con l’Ancona-Matelica si fanno vivi. Prima dell’intervallo, c’è tempo anche per un paio di sussulti granata con Magnaghi, che non riesce però a rompere l’incantesimo.



Dopo il pit-stop negli spogliatoi, il Pontedera torna in campo con cattiveria e voglia di riprendere in mano la partita. La Vis Pesaro, invece, si arrocca in difesa e sembra voler solamente difendere il proprio vantaggio. Che Catanese, a due passi da Campani, non riesce ad annullare per un miracolo del portiere ospite.





Perretta in azione con un giocatore della Vis Pesaro

Milani al cross

È un monologo granata, con il pareggio che, meritatamente, arriva al 70’ su sviluppi di un calcio piazzato. In area il più lesto di tutti è Magnaghi, che col sinistro insacca e dedica la rete a capitan Andrea Caponi, mostrando la numero 8 granata al pubblico.

L'esultanza di Magnaghi dopo il gol

La sensazione è che il Pontedera, nei minuti restanti, potrebbe anche vincerla. Ma la stanchezza e la difesa avversaria hanno la meglio, costringendo i granata al pareggio.



Domenica, nuovamente al "Mannucci", i granata ospiteranno alle 14,30 l'Imolese. E per rimanere agganciati al treno playoff serviranno i primi 3 punti di questo 2022.



Il tabellino di Pontedera-Vis Pesaro 1-1

Pontedera 1

Vis Pesaro 1

Pontedera: Melgrati; Matteucci (69’ Shiba), Espeche, Bakayoko; Perretta (78’ Regoli), Serena (61’ Benedetti), Foglia (78’ Barba), Catanese, Milani; Mattioli (46’ Mutton), Magnaghi. A disp.: Sposito, Santarelli, Di Meo, Marianelli, Benericetti, De Ioannon. All.: Ivan Maraia.

Vis Pesaro: Campani; Di Sabatino, Gavazzi, Ferrini; Acquadro (57’ Rossi), Coppola; Saccani (75’ Eleuteri), Lombardi (57’ Astrologo), Rubin (75’ De Nuzzo); De Respinis, Cannavò (80’ Sanogo). A disp.: Piersanti, Manetta, Silenzi, Accursi, Bocci, Sallaku. All.: Marco Banchini.

Arbitro: Simone Gauzolino di Torino.

Reti: 4’ Cannavò, 71’ Magnaghi.

Note: Calci d’agolo: 4-2. Ammoniti: Magnaghi, Perretta; Ferrini, Gavazzi. Recupero: 0’+4’.