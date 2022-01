Tre innesti per la rosa di Maraia

Us Città di Pontedera attivo nel calciomercato di Gennaio. In maglia granata Fabio Foglia, Filippo Serena e Matteo Martini

PONTEDERA — Un acquisto e due arrivi in prestito - fra i quali un ritorno -, queste le tre operazioni messe a segno in questo Gennaio di calciomercato dall'Us Città di Pontedera, squadra che milita in Serie C. Tutti innesti che speriamo siano utili a mister Ivan Maraia per il prosieguo del campionato.

Il colpo principale porta il nome di Fabio Foglia, centrocampista classe '89 di grande esperienza con oltre 300 presenze in Serie C, in arrivo a titolo definitivo dalla Viterbese.

Il ritorno in maglia granata è quello di Filippo Serena, altro centrocampista, che dopo aver risolto il contratto con il Grosseto arriva in prestito dal Venezia.

Infine Matteo Martini, difensore classe 2002, arriva in prestito dall’Empoli.

"Serena e Foglia sono già a disposizione di mister Ivan Maraia e convocabili già per la partita di domani contro il Montevarchi - hanno fatto sapere dalla società granta -, mentre il giovane Martini raggiungerà la squadra lunedì per l’allenamento. La società ci tiene a dare a tutti e tre i nuovi arrivati un caloroso benvenuto in famiglia".