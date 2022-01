La nuova centrale sarà attivata entro l'estate

Proseguono i lavori al ponte alla navetta per realizzare i collegamenti alla centrale idrica. Senza intoppi, il cantiere sarà chiuso entro l'estate

PONTEDERA — Da qualche settimana, ormai, chi viaggia in auto e si ritrova a percorrere la rotatoria che da via Vittorio Veneto o dalla Ss439 immette sul "nuovo" ponte alla navetta, ha potuto osservare che ci sono degli scavi in un'area delimitata da un cantiere.



Qui, infatti, si stanno realizzando dei lavori alla centrale di ponte alla navetta. Che, in realtà, sono stati terminati e che, adesso, lasceranno spazio a quelli per la posa delle tubature necessarie a collegarla alla rete idrica.



"I lavori veri e propri alla centrale si sono conclusi - hanno infatti fatto sapere dall'amministrazione comunale e da Acque - in questo momento è in corso la fase di collaudo dell’impianto e di controllo dei parametri chimico-fisici dell’acqua, previsti dalla normativa".



"Nel frattempo, verranno posate le tubazioni di collegamento alla rete idrica - hanno concluso - se non ci saranno particolari problemi, entro l’estate la nuova centrale verrà attivata definitivamente, con l’immissione dell’acqua potabilizzata nel sistema-Cerbaie".