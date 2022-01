Scavi per la tensostruttura alla Bellaria

Prima di Natale è stato delimitato il cantiere, adesso tocca ai sottoservizi e alla base. Belli: "Spazio che rimarrà a disposizione della comunità"

PONTEDERA — Poco prima del Natale, il presidente della Bellaria Christian Martini se lo era augurato: cominciare i lavori entro le festività. Adesso, dopo aver delimitato il cantiere, collocato tra il palazzetto e il campo da calcio, sono partiti i primi scavi per mettere a punto i sottoservizi che serviranno per la tensostruttura che funzionerà da palestra per gli alunni della Curtatone e per tutta la città.



"La tensostruttura è stata una scelta per rispondere prontamente all'emergenza scolastica della Curtatone - ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici, Mattia Belli - in generale, comunque, si tratta di un nuovo spazio per lo sport per tutta la città: naturalmente, al mattino sarà dedicato ai ragazzi e alle ragazze delle scuole, ma nel pomeriggio sarà a disposizione di tutti".



Come la palestra dell'Ipsia al villaggio scolastico, nella quale durante l'orario extra-scolastico si allenano anche le squadre del territorio, anche la tensostruttura ha l'obiettivo di ampliare il parco degli spazi sportivi a Pontedera. "Va a ricalcare la previsione iniziale di implementare l'impiantistica, rispettando così il percorso che volevamo fare in ogni caso - ha continuato - adesso partiranno i lavori: la parte più significativa sarà dedicata ai sottoservizi e alla gettata del piano, dopodiché il montaggio della struttura sarà piuttosto agevole, in quanto si tratta di materiali pre-costruiti".





Il campo da calcio della Bellaria

La stradina laterale che costeggia l'impianto della Bellaria

E quando aprirà anche la palestra interna al nuovo polo scolastico "Dino Carlesi", anche questa sarà a disposizione della comunità. "La mattina sarà a uso esclusivo dei ragazzi - ha concluso - ma nel pomeriggio, grazie a un accesso esterno, potrà essere utilizzata anche dalle associazioni sportive, proprio come quella dell'Ipsia





La palestra dell'Ipsia al villaggio scolastico