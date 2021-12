Ecco come sarà la nuova scuola "Dino Carlesi"

L'ecomostro di viale Europa è pronto a diventare di proprietà comunale grazie a un muto e alle risorse della Regione. Presentati i rendering

PONTEDERA — Per ottenere 3 milioni di euro di contributi dalla Regione occorreva acquistare l'immobile e firmare, prima del 31 Dicembre, quantomeno un contratto preliminare di compravendita. E così è stato: stamani, di fronte al notaio, è stato siglato l'atto che impegna la ditta pisana Cemes e l'amministrazione di Pontedera a concludere il passaggio di proprietà del complesso immobiliare "ex Giusti", ovvero l'ecomostro di viale Europa che dovrà diventare il nuovo polo scolastico "Dino Carlesi".



L'importo complessivo dell'operazione di 13 milioni di euro, 3 dei quali, appunto, arrivano da un contributo stanziato dalla Regione Toscana. I restanti 10, invece, saranno coperti da un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti che l'amministrazione ha già previsto all'interno del bilancio di previsione approvato durante il Consiglio comunale di ieri.



"È un giorno storico per Pontedera, il primo importante passo verso la realizzazione di un progetto che nasce per risolvere un'emergenza - ha sottolineato il sindaco Matteo Franconi - questo, però, si propone anche di rivoluzionare la geografia dell'edilizia scolastica della città rimarginando una ferita che ha campeggiato per anni in una delle sue più importanti porte d'ingresso".

La struttura conta oltre 11mila metri quadrati coperti, all'interno dei quali in cui troverà posto un nuovo polo che dovrà accogliere, dall'anno scolastico 2022/2023, 8 classi della scuola primaria Saffi (attualmente dislocate alla scuola "Madonna dei Braccini") e 15 classi della scuola media Curtatone, che saranno accolte al primo e al secondo piano. A questi spazi, inoltre, si aggiungeranno 7 aule tematiche, 2 aule interclasse, 2 aule insegnanti e una biblioteca, oltre a un settore uffici e dirigenza.

Rendering della nuova scuola Dino Carlesi 1

L'acquisto, per il momento, interessa comunque il primo lotto, che comprende l'85% dell'intero compendio immobiliare. Per quanto riguarda il secondo lotto, questo potrà essere acquistato dall'amministrazione in un secondo momento, entro comunque il prossimo 15 Marzo. I lavori, invece, cominceranno ufficialmente a inizio del nuovo anno.

Rendering della nuova scuola Dino Carlesi 2

"Con questa operazione vogliamo mettere a disposizione del nostro futuro, che si forma dentro la comunità educativa, non solo una scuola grande e nuova, ma una rotta da seguire: la centralità della formazione e delle infrastrutture culturali su cui far camminare la crescita dei nostri ragazzi - ha concluso Franconi - il polo 'Dino Carlesi' vuole essere anche il segno del coraggio, della ripartenza e della fiducia di Pontedera nelle proprie straordinarie potenzialità".

Rendering della nuova scuola Dino Carlesi 3