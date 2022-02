I nuovi casi Covid in Valdera sono 109

Leggera diminuzione rispetto al bollettino delle 24 ore precedenti. Il tasso di incidenza più alto è a Lajatico, il più basso a Casciana Terme Lari

PONTEDERA — In Valdera, nelle ultime 24 ore, sono state accertate 109 nuove positività. Nella giornata di ieri, invece, erano stati registrati 114 casi. Questa è la distribuzione dei contagi nei Comuni di residenza in ordine decrescente di tasso di incidenza giornaliero:



Lajatico 2 (tasso di incidenza di 156,99 casi per 100.000 abitanti), Ponsacco 22, Palaia 6, Capannoli 7, Bientina 9, Calcinaia 13, Pontedera 26, Buti 4, Santa Maria a Monte 9, Terricciola 3, Peccioli 3, Casciana Terme Lari 5 (tasso di incidenza di 40,55).



In Provincia di Pisa, tra ieri e oggi, sono stati riscontrati 365 nuovi casi (ieri 414).



Complessivamente, in Toscana sono ricoverati nei posti letti per pazienti Covid 1.190 persone (55 in meno rispetto a ieri), dei quali 81 in terapia intensiva (9 in meno).



Infine, sono stati registrati 30 nuovi decessi: 13 uomini e 17 donne, dei quali 1 residente in Provincia di Pisa.