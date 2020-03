Opportunità per giovani inattivi o disoccupati

L'Unione dei Comuni della Valdera ne cerca cinque tra i 18 e i 19 anni per le Botteghe della Salute, che offrono servizi di prossimità

PONTEDERA — L’Unione dei Comuni della Valdera cerca cinque giovani dai 18 ai 29 anni per il progetto “Bottega della Salute Pisa-Grosseto”. Sono requisiti indispensabili per presentare la domanda essere residenti e domiciliati in Toscana ed essere inattivi o disoccupati.

Le domande di candidatura devono essere presentate ad Anci Toscana esclusivamente in modalità on line tramite il sito di Regione Toscana – Servizio civile (https://servizi.toscana.it/sis/DASC) entro le 14 del 20 marzo 2020 e seguendo le istruzioni indicate nel bando. Per necessità e/o difficoltà contattare Anci Toscana al numero 055/0750660 o all’indirizzo di posta elettronica segreteria.bottegadellasalute@ancitoscana.it

I giovani interessati possono trovare tutte le informazioni accedendo al link http://ancitoscana.it/servizio-civile/875-servizio-civile-regionale-botteghe.html dove è possibile visionare il progetto.