A Fornacette arriva la Bottega della Salute

Si tratta di un ufficio di prossimità attivato dall'amministrazione comunale. Vi si possono svolgere varie pratiche di tipo socio-sanitario

CALCINAIA — Un nuovo sportello, in pianta stabile, per arrivare più facilmente a quei cittadini che hanno difficoltà a spostarsi e raggiungere il Comune: la Bottega della Salute attivata a Fornacette offre a tutti i suoi utenti una grande varietà di servizi, di stampo sanitario, ma non solo.

La Bottega della Salute sarà a disposizione dei cittadini ogni mercoledì e giovedì mattina, con orario 9-13, a partire dal 26 febbraio all'interno del Centro Montessori di via Morandi, grazie al supporto dell’Unione Valdera.

Questi i servizi che saranno offerti:

- scegliere il medico (servizio disponibile per cittadini attualmente assistiti da un medico toscano o che abbia cessato la propria attività)

- autocertificare l’esenzione o la fascia economica per il ticket sanitario, stampare l’attestato di esenzione o la fascia economica di reddito di ISEE per il ticket sanitario

- attivare la tessera sanitaria elettronica e servizi connessi (stampa referti sanitari e consultazione fascicolo sanitario)

- stampare il libretto vaccinale o l’attestato vaccinale a fini scolastici

- avere informazioni e supporto per tutti i servizi erogati dalla ASL

- accedere ai servizi dell’Unione Valdera (asilo nido, refezione e trasporto scolastico, contributi affitto, diritto allo studio, etc.)

- accedere ai servizi di Regione Toscana

- chiedere informazioni per svolgere il servizio civile o come richiedere i benefici previsti dal programma regionale Giovani Sì

- chiedere delucidazioni sui diritti propri di ogni cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione

- attivazione SPID

- compilazione domande di bonus luce, acqua e gas

Tutte attività che sono svolte quotidianamente dall’Ufficio Politiche Sociali del Comune, ma che adesso, proprio per facilitare le persone che hanno difficoltà a spostarsi, raggiungono anche Fornacette.