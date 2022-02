Pit-stop finito, Caponi torna in campo

Mariupol, la città sotto assedio: in trappola tra tank, miliziani e incrociatori russi

Prima lo stop a seguito del Covid, quindi gli esami e il nuovo ok dai medici: capitan Caponi ottiene di nuovo l'idoneità sportiva e torna a giocare

PONTEDERA — La notizia era arrivata come un fulmine a ciel sereno sul finire di Gennaio: Andrea Caponi doveva fermarsi, lasciare temporaneamente il campo e fare qualche accertamento in più per tornare a giocare dopo la positività.

Poi il compleanno, i 34 anni festeggiati con i risultati confortanti degli esami medici e la speranza di un bel regalo, ovvero riassaporare l'odore dell'erba del rettangolo di gioco.

Adesso, però, il brutto sogno è davvero finito. E ad annunciarlo è proprio lo stesso capitano granata, seguito anche dalla società.

"Questo Covid ha cercato di mettermi ko, ha messo a dura prova la mia forza mentale, ho dovuto subire diversi esami clinici e ho dovuto sentire notizie non piacevoli - ha scritto - ma alla fine ne sono venuto fuori, senza smettere di crederci! Si torna a battagliare in mezzo a quel rettangolo verde che io amo tanto".

Una gran bella notizia per il Pontedera e per mister Ivan Maraia, che può finalmente riabbracciare la sua bandiera. Ma soprattutto per Caponi, che torna a fare ciò che ama di più: giocare a calcio.