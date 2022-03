Un premio in ricordo di suor Ilaria

Alla biblioteca Giovanni Gronchi verrà consegnato il riconoscimento a don Luca Casarosa in memoria della missionaria nata a Pontedera

PONTEDERA — Sabato 12 Marzo, Pontedera ricorderà suor Ilaria Meoli, sua cittadina scomparsa prematuramente a 36 anni durante la sua missione in Repubblica Centrafricana. Per farlo, verrà consegnato un premio a don Luca Casarosa, coordinatore della cappellania dell'ospedale di Cisanello, per il servizio svolto durante i momenti più difficili della pandemia.



La premiazione sarà svolta alla biblioteca comunale Giovanni Gronchi, e sarà il sindaco Matteo Franconi a consegnare il riconoscimento a don Casarosa. Dopodiché, alla chiesa del Sacro Cuore, verrà celebrata la messa da padre Saverio Cannistrà, già preposito generale dei carmelitani scalzi. Qui interverrà anche il colonnello Luca Mazzini, capo equipaggio del volo di rientro della salma di suor Ilaria.



Suor Ilaria è nata a Pontedera nel 1970 e ha studiato Medicina e chirurgia all'università di Pisa. A 24 anni, però, ha scelto di rispondere alla propria vocazione, unendosi alle suore carmelitane di Torino. Conseguita la laurea, suor Ilaria si prese cura della realizzazione di un centro sanitario in Repubblica Centrafricana, dove in un incidente stradale, purtroppo, perse la vita poco prima dell'inaugurazione del nuovo ospedale.