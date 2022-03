Quasi 100 nuovi casi Covid in Valdera

13 Comuni interessati dai nuovi contagi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati più tamponi, anche se i casi superano quelli di martedì scorso

PONTEDERA — Aumentano decisamente i nuovi casi Covid in Valdera, dove nelle ultime 24 ore sono state segnalate 98 nuove positività. Occorre precisare, però, che rispetto alla giornata di ieri, sono stati eseguiti molti più tamponi: 31.485 contro 9.851.



Qui di seguito è riportata la ripartizione dei contagi per Comune di residenza in ordine decrescente di tasso di incidenza giornaliero:



Buti 14 (tasso di incidenza di 251,21 casi per 100.000 abitanti), Lajatico 3, Terricciola 6, Peccioli 6, Capannoli 8, Calcinaia 11, Chianni 1, Pontedera 21, Casciana Terme Lari 8, Ponsacco 10, Bientina 4, Santa Maria a Monte 5, Palaia 1 (tasso di incidenza pari a 21,98).



In Provincia di Pisa sono stati registrati complessivamente 367 nuovi casi (ieri 150).