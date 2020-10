Scrutatori e presidenti di seggio, via a domande

Al via le domande per l'inserimento nell'albo degli scrutatori e dei presidenti di seggio elettorale. Ecco come e cosa fare

PONTEDERA — E' questo il momento per essere inseriti nell'albo comunale dei Presidenti di seggio elettorale e in quello di scrutatore. I due elenchi vengono aggiornati periodicamente.

Ora quindi è il momento di iscriversi per chi voglia ricoprire questo incarico in future consultazioni.

Per chi volesse iscriversi all'Albo dei presidenti di seggio occorre presentare domanda scritta (che vi giro in allegato), entro il 31 ottobre 2020. Le domande dovranno essere consegnate allo sportello dei Servizi Demografici oppure trasmessi telematicamente alla mail ordinaria servizidemografici@comune.pontedera.pi.it oppure mezzo pec all’indirizzo demografici.pontedera@postacert.toscana.it

Procedura simile anche per l'iscrizione all'Albo degli scrutatori. In questo caso gli elettori del Comune di Pontedera interessati ad essere iscritti nell’albo degli scrutatori sono invitati a presentare domanda scritta entro il 30 novembre 2020. Anche in questo caso le domande dovranno essere consegnate allo sportello dei Servizi Demografici oppure trasmesse telematicamente alla mail ordinaria servizidemografici@comune.pontedera.pi.it oppure mezzo pec all’indirizzo demografici.pontedera@postacert.toscana.it. (In allegato il modulo per gli aspiranti scrutatori).

I moduli cartacei delle domande per presidenti e/o scrutatori potranno essere ritirati anche presso il servizio Portineria-Uscieri di Palazzo Stefanelli ma dovranno comunque essere riconsegnati, debitamente compilati, al Servizio Demografico (gli orari di apertura al pubblico sono dal lunedì al venerdì dalle 09;30 alle 13;00 ed il martedì e giovedì anche dalle 15;30 alle 17;30). Chi ha già presentato in passato domanda di iscrizione, e risulta quindi già iscritto, non è tenuto a ripresentare la domanda.