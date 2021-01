Entrare o non entrare? Famiglie nel dubbio.

Festa nel centro storico di Lucca, in centinaia ballano in piazza senza la mascherina

Domani circa 2500 studenti delle superiori, la metà degli oltre 5 mila, dovrebbero rientrare nelle aule della città scolastica. Ma c'è chi lo farà e chi non lo farà. E tutte e due le scelte sono da comprendere.

PONTEDERA — Chi sa quante e quante famiglie saranno oggi in bilico se mandare o no i figli a scuola. Ovviamente non si tratta dei bambini o dei più grandicelli delle medie ma degli studenti che secondo le direttive dovranno, dovrebbero, tornare a scuola nelle superiori. divisi in due tronconi, a cominciare da domani.

Divisione che nel caso di Pontedera con la sua città scolastica significa più di 2500 ragazzi e ragazze, da quelli del primo anno a quelli del quinto. Che fare, si diranno babbo, mamma e magari nonni, oggi a pranzo. E poi anche a cena.

A Pontedera ci sono state dimostrazioni contro il rientro nelle aule che per una parte degli studenti e degli insegnanti rappresentano un pericolo, mentre la Regione del neo eletto Giani è per il rientro scaglionato in due tronconi. Chi ha ragione? Difficile rispondere.

Nel piazzale dello stadio arriveranno pullman con i ragazzi sia pure non più assembrati? Arriveranno e ripartiranno bus vuoti o quasi e aumenteranno le famiglie che porteranno i figli con le loro auto? E' tutto da scoprire ma senza che qualcuno venga incolpato e non sia d'accordo con qualcun altro. Magari anche vicini di casa nei centro del circondario.

Intanto il rifacimento del tratto di via Veneto che verso est ha il piazzale dello stadio con le pensiline per i bus è stato rimesso a posto senza a più laghi d'acqua e buche da far paura, mentre la paura per la pandemia resta, E sicuramente c'è chi ne ha meno e chi ne ha di più.

Vedremo, lo ripetiamo, cosa succederà domani.