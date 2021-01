Via Veneto tra acqua e buche

I trecento metri di strada disastrata tra le due rotonde dovevano essere già pronti, ma il maltempo quasi continuo ha impedito i lavori

PONTEDERA — Si continuano ad altalenare giornate o mezze giornate di maltempo, con qualche ora che dà la possibilità di lavorare.

Parliamo di Via Vittorio Veneto, strada ormai centrale soprattutto per le scuole, che lunedì riapriranno con metà degli studenti, circa 2400 a turno, ma anche per i residenti.

Soprattutto sui lati ovest della strada sui sono creati pericolosi 'laghetti' e pozzanghere, mai visti di simili prima, sui quali le auto e anche i mezzi pesanti devono passare molto lentamente, anche perché Via Veneto è da oltre un anno divisa in due, con spartitraffico centrali.

Si spera nel tempo migliore, altrimenti i problemi si intensificheranno.