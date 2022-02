Un secolo di scout al Duomo

Nella chiesa del centro, il gruppo scout dell'Agesci ha celebrato i suoi primi 100 anni di attività. Puccinelli: "Realtà che ha formato tanti giovani"

PONTEDERA — Era il 1922 quando nacque il gruppo scout di Pontedera affiliato all'Agesci, ovvero l'Associazione guide e scouts cattolici italiani. E dopo 100 anni, Agesci Pontedera 1 ha di che festeggiare.



La ricorrenza è stata celebrata nella parrocchia del Duomo, dove il gruppo continua ad avere sede e nella quale oltre 200 scout pontederesi hanno rinnovato la promessa solenne di "compiere il proprio dovere verso Dio e verso la società". A guidare la squadra, i capigruppo locali di Agesci Elisa Susini e Pierluigi Masi, oltre alla capoguida italiana Daniela Ferrara.



"Fa particolarmente piacere celebrare il centenario di un'organizzazione che ha come valori, impegno e parole d'ordine, l'aiuto e il sostegno al prossimo - ha detto il vicesindaco Alessandro Puccinelli - inoltre, ha contribuito a formare tante persone nella nostra comunità. Gli scout, con la loro attività, sono elementi di stimolo per tutti, anche per il lavoro di un'amministrazione locale".