Ecco due agenti che girano a piedi per i quartieri

Sicurezza, la Regione Toscana ha emanato un provvedimento per destinare 80 vigili in varie città toscane. Millozzi: "Ci siamo anche noi"

PONTEDERA — La Regione Toscana è pronta a sostenere i costi dei vigili di quartiere per tre anni. Il progetto finanzia 80 agenti che sono destinati a varie città toscane tra cui, tra le più piccole, Pontedera.

Nella città della Vespa arriveranno infatti due agenti che, a piedi, sorveglieranno i vari quartieri: "Sono molto soddisfatto - ha detto il sindaco Simone Millozzi - e ringrazio l'assessore regionale Vittorio Bugli e il consigliere Antonio Mazzeo per aver contribuito a questo provvedimento, che riguarda anche Pontedera".

Questo provvedimento è un modo per alzare la percezione di sicurezza nelle città: "La coppia di vigili di prossimità girerà a piedi per i quartieri - ha spiegato il primo cittadino - sorveglieranno a turno le varie zone cittadine".

Il criterio di scelta concordato con Anci, l'associazione dei Comuni, ha riguardato infatti l'indice di delittuosità in rapporto al numero di 'abitanti equivalenti' dei comuni, ovvero non solo conteggiando i resi denti ma anche i pendolari, gli studenti, chi vi si sposta giornalmente in entrata e uscita e naturalmente i turisti. Sono stati considerati inoltre solo i Comuni con un numero di 'abitanti equivalenti' sopra 35.000: quelli fino a 55 mila avranno risorse per impegnare due vigili di quartiere su due turni, sopra 55 mila due vigili per tre turni. Pontedera è stata inclusa, con molta probabilità, perché di giorno arriva ad ospitare 55-60mila persone.