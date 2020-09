Sono 24 i nuovi casi di coronavirus in Valdera

M5S, il ritorno di Di Battista: «Votare turandosi il naso? La cabina elettorale non è un cesso pubblico»

Ben 24 dei 38 nuovi casi segnalati oggi dalla Regione per la provincia di Pisa riguardano il territorio della Valdera. I dati della Ausl

PONTEDERA — Dei 38 nuovi casi di positività al coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa, ben 24 riguardano cittadini residenti in Valdera. Lo ha reso noto la Azienda Usl Toscana nord ovest, che ha così suddiviso per Comune di residenza i nuovi casi:

Bientina 3, Buti 1, Calcinaia 1, Capannoli 1, Casciana Terme Lari 2, Peccioli 1, Ponsacco 8, Pontedera 6, Santa Maria a Monte 1.

Tra gli attualmente positivi nel territorio della provincia di Pisa di competenza della Ausl Toscana nord ovest, soltanto uno risulta oggi ricoverato. La persona ricoverata si trova nel reparto Covid-19 dell'ospedale di Livorno.