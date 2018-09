Spacciatore viola i divieti e finisce in carcere

Il giovane aveva da tempo il divieto di dimora in Toscana. I carabinieri l'hanno scovato in città. Adesso si trova al Don Bosco

PONTEDERA — Ieri sera i carabinieri hanno arrestato, in esecuzione all’ordine di custodia cautelare in carcere, un marocchino di 23 anni.

Si apprende che il giovane era destinatario della misura restrittiva, emessa dal Tribunale di Grosseto, in relazione alle numerose violazioni alla prescrizioni della precedente misura, il divieto di dimora in Toscana, emessa dalla medesima Autorità Giudiziria, per reati connessi agli stupefacenti.

Il 23enne è stato accompagnato in carcere a Pisa.