"Presto un calendario per la variante 439"

Conclusi i lavori di asfaltatura sul terzo ponte, l'assessore Belli fa il punto della situazione dopo la riapertura di un tratto della strada di Patto

PONTEDERA — Il terzo ponte su viale Europa è pronto. Sono finiti infatti nelle scorse ore gli ultimi interventi di asfaltatura nel tratto di ingresso, vicino agli impianti della Bellaria. Interessata, come notato dagli automobilisti, la corsia est.



I lavori hanno riguardato il completamento dei tratti che ancora mancavano da riasfaltare nella zona. "Le condizioni meteo, dopo la riapertura di un tratto della strada di Patto, purtroppo, hanno rallentato il cantiere in questi giorni - ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici, Mattia Belli - e non aiuteranno per le prossime settimane".



L'intervento complessivo, che riguarda comunque tutta la strada 439var, è di competenza Anas. "Nei prossimi giorni faremo il punto proprio con Anas - ha concluso l'assessore - in modo da stabilire un cronoprogramma aggiornato".





Le asfaltature completate

I mezzi al lavoro sul terzo ponte

Uno dei mezzi