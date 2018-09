Tilt, Mencacci & co. e l'arte della fotografia

Obiettivo promuovere la street photography toscana, evidenziando le manifestazioni che ne parlano, gli autori toscani e le opere realizzate

PONTEDERA — Il 57enne fotografo e architetto pontederese Mario Mencacci, di cui già in passato avevamo parlato anche con un ritratto ad hoc, ha messo online il sito TILT.

Mencacci dal 2008 ha concentrato la sua produzione artistica fotografica sulla street photography, riscuotendo molti consensi.

Di cosa si tratta: "TILT sta a simboleggiare qualcosa di non lineare, la pazzia che, poca o tanta, risiede sempre nella mente di quelli che si impegnano in una qualsiasi forma d’arte - è scritto nella spiegazione del sito - TILT sta a simboleggiare la volontà di uno sguardo inconsueto sulla vita che li circonda, ma anche l’estro, la creatività che questi cercano di mettere in pratica".

Di questo progetto, oltre a Mario Mencacci, fanno parte Nick Asaro, Roberto Deri, Benedetta Falugi, Lorenzo Lessi, Salvatore Matarasso e Fabian Schreyer.

Tuttavia viene spiegato che "non è un collettivo, ma un’iniziativa che intende promuovere la street photography toscana, evidenziando le manifestazioni organizzate in questa regione, gli autori toscani, e anche le opere realizzate in Toscana da autori di qualsiasi altra zona".

"Perché la Toscana? Perché la street photography oggi ha un grande seguito e numerosi praticanti a ogni livello. Numerosi siti internet o social come Facebook ne fanno da cassa di risonanza, ma la quantità enorme di immagini e notizie fa sì che molte iniziative si disperdano e non abbiano la risonanza che meritano. Riferendoci a un ambito spaziale si può limitare la dispersione delle notizie che lo riguardano".

Per partecipare o proporre idee basta digitare https://www.tiltprojecttuscany.com/