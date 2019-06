Notte d'Era, tra Harry Potter e i Pirati

Debutto per la neonata festa Notte D'Era - Pontedera Fantasy, un sabato con negozi aperti, musica e cibo. Gli eventi strada per strada

PONTEDERA — Apertura straordinaria dei negozi di Pontedera in occasione della Notte d'Era Pontedera Fantasy. E' tutto pronto per la grande festa d'estate, organizzata dal comune di Pontedera, Confcommercio Provincia di Pisa e Confesercenti Toscana Nord e la straordinaria partecipazione dei commercianti e dei locali di Pontedera. L'intera città sarà coinvolta all'insegna del fantasy, della musica, dello shopping, delle cene all'aperto, con 23 punti musicali dislocati nelle principali vie e piazze della città.

Sarà una vera e propria esplosione di eventi:

- la festa di Harry Potter in via Saffi;

- festa dei Pirati in via Roma I tratto, con i Dinosauri del Blues, Chiosco & The Soul Pirate, Staila e Lalice Dj set, Luca Passerotti;

- dj set e figuranti Fantasy in via Palestro;

- Progetto musical Pinocchio e dintorni, e Radio Red Hot Chili Peppers in piazza Cavour;

- All Broken 29 live in via della Misericordia;

- Il caffè degli artisti, Dj Andrea Senesi in via XX settembre;

- Musica dal vivo in piazza Gronchi;

- Dj Kiko e Niko e Dj Dr Kult, Dj set Diengo Funky, Platea Suoni dal Sud in via Verdi;

- Laboratori creativi in via Lotti; Supra Deen Live e Miss Cappellaio Matto in via Gotti;

- Spettacolo di Spiderman e Ironman e Sotto Sopra Band in piazza Duomo;

- Dj set in Corso Principe Amedeo;

- Dj set in piazza Curtatone.

- Mosphit Cover HeavyMetal e Dj Nameless in via Rossini;

- Laboratorio di pittura fantasy col maestro Terreni, Batman in città, Cosplay Dc Comics e dj set, Body & Soul Musica in via Montanara;

- Black Sax Live in Corso Matteotti;

- Sensazione di Movimento Toscana e Banana Split in piazza della Concordia;

- Mr Davium con la macchina del tempo, magia e truccabimbi in via Guerrazzi;

- Free Skate Nameless Skater, Ciotty Dance School, Simple Sound Studio, Mr Full Sound in piazza Martiri della Libertà;

- L'angolo della magia cartomante in Corso Matteotti;

- Trio Musia in via Vittorio Veneto;

- Radio Mitology con Biafra Dj in piazza Trieste;

- Festa della Transilvania in via Fiorentina;

- Musica Live e Karaoke, Imanzy Live su viale Italia.

E inoltre Cosplay in città dalle 24, dalle 9 del mattino mercatino Fantasy in piazza Martiri della Libertà, mercatino artigianale dalle ore 18 in via Primo Maggio.

Navetta gratuita da piazza del mercato fino al termine della festa, prevista per le 2 di notte. Main sponsor: Publidea. L'evento è in compartecipazione con la Camera di Commercio di Pisa/Terre di Pisa.