Una palestra per i "giapponesi" della pallavolo

All'interno del polo scolastico "Dino Carlesi" sorgerà anche una palestra, che il sindaco Franconi vorrebbe intitolare alla squadra di Fabrizio Nassi

PONTEDERA — La palestra del nuovo polo "Dino Carlesi" sarà intitolata alla squadra di pallavolo che portò Pontedera ai vertici e fino alla Nazionale, ovvero quella dei "giapponesi", capitanata da Fabrizio Nassi.



Lo ha annunciato il sindaco Matteo Franconi che, in vista del prossimo anno scolastico, quando l'ecomostro di viale Europa dovrebbe diventare finalmente la nuova casa degli studenti e delle studentesse della scuola Curtatone, ha deciso così di omaggiare la mitica Zoli.



"In questi giorni di isolamento, mettendo in ordine la libreria, sono inciampato in un volume che mi ha fatto emozionare perché partecipa della bellissima storia sportiva di questa città - ha scritto su Facebook - i "Giapponesi di Pontedera", una squadra di pallavolo denominata la mitica "Zoli" e guidata dal capitano dei capitani, Fabrizio Nassi, hanno raccontato all'Italia la capacità di sognare di questa città: il talento coltivato dal sacrificio".



"La prima idea che mi è venuta per trasmettere ai giovani la bellezza e l'orgoglio di questa storia è di intitolare la nuova palestra che sarà costruita dentro il polo 'Dino Carlesi' a questo miracolo sportivo - ha concluso - un omaggio a quel che siamo stati; una bussola per costruire quel che vorremo essere ancora. Anche grazie ai valori sempiterni dello sport".



Già da alcuni giorni, sui social e in particolare sul gruppo "sei di Pontedera se", era stata avviata una sorta di raccolta firme per far sì che proprio a Fabrizio Nassi potesse essere intitolata un impianto sportivo o una palestra del territorio.