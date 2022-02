Unione Valdera, graduatorie per future assunzioni

Due selezioni pubbliche per eventuali inserimenti a tempo determinato per istruttori amministrativi e di vigilanza. Scadenza il 14 Marzo

PONTEDERA — L'Unione Valdera alla caccia di possibili, nuovi dipendenti. All'albo pretorio dell'ente che raccoglie 7 Comuni del territorio (Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera), infatti, spuntano due avvisi di selezione pubblica per eventuali assunzioni per istruttori amministrativi e di vigilanza a tempo determinato.



Il primo avviso richiede ai candidati di avere almeno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, la conoscenza dei sistemi informatici più noti e della lingua inglese. Per presentare la domanda, alla quale dovrà essere allegato il pagamento della tassa concorsuale di 10 euro, occorrerà farlo esclusivamente per via telematica entro e non oltre il 14 Marzo.



Per la formazione della graduatoria, oltre alla valutazione dei titoli dei singoli candidati, si procederà con un solo esame scritto da remoto, la cui data sarà comunicata dall'Unione sul proprio sito.



Stessa data di scadenza e stessa tassa concorsuale per i profili di istruttore di vigilanza. Anche in questo caso, la graduatoria sarà utile per eventuali assunzioni a tempo determinato pieno o parziale, ma al contrario richiederà ai candidati di sostenere un colloquio, anche in questo caso nella formula da remoto.