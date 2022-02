In Valdera ci sono 81 nuovi contagi Covid

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di positività al coronavirus rilevati nei Comuni della zona sono scesi in doppia cifra. Nel pisano un nuovo decesso

PONTEDERA — Tornano in doppia cifra i casi Covid registrati in Valdera. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono state accertate 81 nuove positività, in discesa rispetto alla giornata precedente, che ne aveva fatte segnare 103. Questa la ripartizione dei contagi rilevati per Comune di residenza e in ordine decrescente di tasso di incidenza giornaliero:



Buti 11 (tasso di incidenza di 197,38 casi per 100.000 abitanti), Bientina 8, Terricciola 4, Santa Maria a Monte 10, Pontedera 21, Capannoli 4, Calcinaia 7, Ponsacco 7, Palaia 2, Peccioli 2, Casciana Terme Lari 5 (tasso di incidenza pari a 40,55).



In Provincia di Pisa, complessivamente, sono 271 i nuovi casi (ieri 373).



In Toscana ci sono complessivamente 1.011 ricoverati per il Covid (10 in meno rispetto a ieri), dei quali 59 in terapia intensiva (2 in meno).



Infine, sono stati registrati 13 nuovi decessi, dei quali 1 residente in Provincia di Pisa.