Valdera, in 24 ore 327 nuovi casi Covid

Nell'ultima comunicazione sui dati, i contagi nei Comuni del territorio diminuiscono rispetto a ieri. Il tasso di incidenza più basso è a Peccioli

PONTEDERA — Tra ieri e oggi, in Valdera, sono 327 le nuove positività registrate. Ieri, nelle 24 ore precedenti, i casi di contagio erano stati 528. Questa la ripartizione dei nuovi casi per Comune di residenza, in ordine per tasso di incidenza sulla popolazione:



Santa Maria a Monte 50 (tasso di incidenza di 377,56 casi per 100.000 abitanti), Buti 21, Bientina 32, Palaia 15, Lajatico 4, Calcinaia 39, Pontedera 79, Capannoli 16, Terricciola 10, Ponsacco 34, Casciana Terme Lari 23, Peccioli 4 (tasso di incidenza per 86,04).



Nelle ultime 24 ore, in Toscana sono stati accertati 10.535 nuovi contagi (ieri 13.810), mentre in Provincia di Pisa sono 1.189 (ieri 1.699).